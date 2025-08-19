حوت نافق يجذب "المتفرجين" (فيديو)

أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.



