حوت نافق يجذب "المتفرجين" (فيديو)

نعى الفنانون السوريون زميلتهم الممثلة الراحلة إيمان الغوري والشهيرة بشخصية "خيرو"، سواء عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات نقابة الفنانين.
تعرضت الفنانة المصريةألفت عمرلحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.
أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.