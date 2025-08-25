الأخبار
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

منوعات

2025-08-25 | 10:36
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
Aljadeed
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية من طراز "موران 29" لإطفاء الحرائق في بركة روسبوردن (فينيستير)، فرنسا.
حيث نجا الطيار ورجل الإطفاء من الحادث، ونُقلا إلى المستشفى.

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)
05:22

Play
04:39

Play
04:03

