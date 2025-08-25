لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

View this post on Instagram
سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.
تحطمت طائرة خاصة صغيرة من طراز سيسنا A185F Skywagon أثناء هبوطها في مطار القاعدة المشتركة بانغور بولاية مين في الولايات المتحدة، وكانت تقوم برحلة عبور من أوروبا عبر كندا. ولقي الطيار، وهو الراكب الوحيد على متنها، مصرعه في الحادث. وما تزال الظروف وأسباب الحادث قيد التحقيق.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: