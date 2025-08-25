لحظة تحطم مروحية في بركة مياه



سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.

وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.

ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.