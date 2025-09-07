ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)

View this post on Instagram
أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".
اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار براديش، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ التيار القوي جرفه ولم ينجُ.
قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.