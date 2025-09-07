ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)

اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار براديش، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ التيار القوي جرفه ولم ينجُ.