"السلم الكهربائي تعطّل بترامب وزوجته".. إليكم السبب!

كشفت ، الأربعاء، عن سبب توقف السلم الكهربائي الذي صعد عليه الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا، عند دخولهما مقر .







وقالت الهيئة الأممية، إنها أنهت تحقيقا استمر ليوم واحد للكشف عن أسباب التوقف الغامض للسلم الكهربائي الذي استخدمه ، الثلاثاء، عند وصوله إلى مقر جمعية .



وقال المتحدث ، ستيفان دوجاريك، في مذكرة للصحفيين، أن التحقيق خلص إلى أن مصور من هو المسؤول عن الحادث الذي أثار ضجة على .



وأوضح دوجاريك، أن السلم المتحرك "توقف بعد أن فعِّلت خاصية الأمان المدمجة في درجات السلم، وهي مصممة لمنع الأشخاص أو الأشياء من أن تسحب أو تحشر داخل مسننات الدرج".



وتابع: "ربما فعّل المصور تلك الوظيفة عن غير قصد".



وليس تعطل السلم الكهربائي المشكلة الوحيدة التي واجهت ترامب خلال حضوره للدورة 80 لجمعية الأمم المتحدة.



وقال ترامب، في مستهل خطابه أمام وفود 193 دولة: "لا أمانع إلقاء هذا الخطاب دون قارئ آلي، لأن القارئ الآلي لا يعمل".



وأضاف ممازحاً: "شيء قدمتهما الأمم المتحدة لي هما سلم كهربائي سيء، وقارئ آلي معطل".



ولكن مسؤولاً في الأمم المتحدة أوضح لشبكة "إن بي سي" نيوز، أن البيت هو المسؤول عن تشغيل جهاز الخاص بترامب.



وبعد الحادث كتب ترامب على منصته تروستوش: "القارئ الآلي كان معطل، والسلم المتحرك توقف فجأة، لكن هذين الحدثين ربما جعلا الخطاب أكثر إثارة للاهتمام...من دواعي شرفي أن أخاطب الأمم المتحدة حتى وإن كانت معداتهم معطلة بعض الشيء".



ومن جهتها، دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفت، الثلاثاء، إلى فصل الشخص الذي قد يكون السبب في توقف المفاجئ للسلم الكهربائي.