هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟
هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟
A-
A+

هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟

منوعات

2025-09-26 | 05:09
هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟
هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يحدد أطر اتفاق مقترح لنسخة أميركية من تطبيق تيك توك يقضي بخفض حصة المالكين الصينيين إلى 20 % ووضع الإشراف على التطبيق في أيدي مقربين من الرئيس، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي الذي يطال نحو 170 مليون مستخدم أميركي لتطبيق تيك توك إن "خطة البيع المقترحة ستسمح لملايين الأميركيين الذين يستخدمونه يوميا بمواصلة ذلك مع حماية الأمن القومي".

وفي تصريح لصحافيين قال ترامب إن"لو بإمكاني تحقيق شعار +ماغا+ (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) بنسبة 100% لفعلت، لكن للأسف لن تسير الأمور على هذا النحو. لا... ستُعامل كل مجموعة وكل فلسفة وكل سياسة بإنصاف تام".

ومن جانبه، قال نائب الرئيس جاي دي فانس، الذي قاد الفريق لإيجاد حل لتيك توك، إن قيمة حصة الكيان الأميركي ستبلغ حوالى 14 مليار دولار، مضيفا أن تحديد سعره يعود في النهاية إلى المستثمرين.

وعندما سُئل عما إذا كانت السلطات الصينية قد وافقت على الاتفاق، قال ترامب إن الرئيس شي جينبينغ أعطى موافقته في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

ولم تُجب تيك توك على استفسار للتعليق والتأكيد، ولزمت بكين الصمت إلى حد كبير بشأن أي صفقة.

