هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟

وقال في الأمر التنفيذي الذي يطال نحو 170 مليون مستخدم أميركي لتطبيق تيك توك إن "خطة البيع المقترحة ستسمح لملايين الذين يستخدمونه يوميا بمواصلة ذلك مع حماية ".

وفي تصريح لصحافيين قال ترامب إن"لو بإمكاني تحقيق شعار +ماغا+ (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) بنسبة 100% لفعلت، لكن للأسف لن تسير الأمور على هذا النحو. لا... ستُعامل كل مجموعة وكل فلسفة وكل سياسة بإنصاف تام".

ومن جانبه، جاي دي ، الذي قاد الفريق لإيجاد حل لتيك توك، إن قيمة حصة الكيان الأميركي ستبلغ حوالى 14 مليار ، مضيفا أن تحديد سعره يعود في النهاية إلى المستثمرين.

وعندما سُئل عما إذا كانت السلطات قد وافقت على الاتفاق، قال ترامب إن الرئيس شي جينبينغ أعطى موافقته في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

ولم تُجب تيك توك على استفسار للتعليق والتأكيد، ولزمت الصمت إلى حد كبير بشأن أي صفقة.