تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، يجسد معاناة أب ناجٍ من الابادة غزة، حيث اظهر الفيديو وقوفه على المسرح امام الجمهور ولجنة حكم يروي المعاناة التي عاشها كل أب في القطاع، ثم قام بتأدية أغنية عن الفقدان والحب والشوق لأطفاله وسط الانقاض. وقد لاقى الفيديو رواجاً واسعاً بين المستخدمين، وكثيرون عبروا عن تأثرهم بهذه القصة، وان كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي لكنه تعكس واقعاً عاشه سكان القطاع.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جائزة "مهندس السلام" التي تمنحها مؤسسة ريتشارد نيكسون، خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.
سجّل الذهب هبوطًا حادًا في تداولات اليوم، هو الأكبر منذ عام 2013، حيث تراجعت أسعاره بنسبة 6.2%، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 4100 دولار أميركي.