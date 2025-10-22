تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، يجسد معاناة أب ناجٍ من الابادة غزة، حيث اظهر الفيديو وقوفه على المسرح امام الجمهور ولجنة حكم يروي المعاناة التي عاشها كل أب في القطاع، ثم قام بتأدية أغنية عن الفقدان والحب والشوق لأطفاله وسط الانقاض. وقد لاقى الفيديو رواجاً واسعاً بين المستخدمين، وكثيرون عبروا عن تأثرهم بهذه القصة، وان كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي لكنه تعكس واقعاً عاشه سكان القطاع.



تشاهدون الفيديو مرفقاً: