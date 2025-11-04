مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)



انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.

