مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)

أظهرت لقطة جوية، بركة أنان في بلدة أنان – قضاء جزين، إحدى أهم المنشآت المائية في الجنوب، والتي تشكّل جزءاً محورياً من منظومة مشروع الليطاني لنقل المياه وتوليد الطاقة والري.تتصل البركة مباشرةً بمياه بحيرة القرعون بعد استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية في معمل عبد العال، حيث تمرّ المياه عبر نفق استراتيجي بطول يقارب 18 كلم وصولاً إلى بركة أنان، لتتابع بعدها طريقها ضمن منظومة الري وتوزيع المياه.
في واقعة تبرز قدرة كيم كارداشيان على جذب الأنظار، شعر مدير إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في الأسبوع الماضي أنه مضطر لوضع الأمور في نصابها الصحيح عندما قالت نجمة تلفزيون الواقع إنها تصدق نظرية المؤامرة القديمة التي تقول إن هبوط أبولو 11 على سطح القمر عام 1969 كان مزيفا.
تتواصل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل البيت الأبيض وفق رؤيته الشخصية، مع كشفه يوم الجمعة عن حمّام جديد لــ"غرفة لينكولن"، جاء بتصميم لامع وفاخر.