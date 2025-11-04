الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)

منوعات

2025-11-04 | 05:36
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)


انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ألمانيا، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.

