بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)

في واقعة تبرز قدرة كيم كارداشيان على جذب الأنظار، شعر مدير إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في الأسبوع الماضي أنه مضطر لوضع الأمور في نصابها الصحيح عندما قالت نجمة تلفزيون الواقع إنها تصدق نظرية المؤامرة القديمة التي تقول إن هبوط أبولو 11 على سطح القمر عام 1969 كان مزيفا.
تتواصل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل البيت الأبيض وفق رؤيته الشخصية، مع كشفه يوم الجمعة عن حمّام جديد لــ"غرفة لينكولن"، جاء بتصميم لامع وفاخر.
انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وهما يمازحان طفلًا بوضع الحلوى فوق رأسه، وذلك خلال احتفال "الهالوين" في البيت الأبيض.