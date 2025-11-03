بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)

أظهرت لقطة جوية، بركة أنان في بلدة أنان – ، إحدى أهم المنشآت المائية في الجنوب، والتي تشكّل جزءاً محورياً من منظومة مشروع لنقل المياه وتوليد الطاقة والري.

تتصل البركة مباشرةً بمياه بعد استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية في ، حيث تمرّ المياه عبر نفق استراتيجي بطول يقارب 18 كلم وصولاً إلى بركة أنان، لتتابع بعدها طريقها ضمن منظومة وتوزيع المياه.