لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)

4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
الجديد
قناة الجديد
2025
منوعات

2025-11-05 | 08:14
حطّم السباح الكرواتي، فيكتور ماريسيتش، الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول فترة حبس أنفاس تحت الماء، حيث بلغ 29 دقيقة و3 ثوانٍ دون أن يأخذ نفساً.
وقال: "عانيت من نزيف في الأمعاء وصداع شديد، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به جسدياً".

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة

قرّرت المحكمة الاقتصادية تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، بعد توجيه تهمٍ إليها تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية العائدة لفنانين عالميين.

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة

قرّرت المحكمة الاقتصادية تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، بعد توجيه تهمٍ إليها تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية العائدة لفنانين عالميين.

مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)


انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ألمانيا، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.

مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)


انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ألمانيا، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.

بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)
بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)

أظهرت لقطة جوية، بركة أنان في بلدة أنان – قضاء جزين، إحدى أهم المنشآت المائية في الجنوب، والتي تشكّل جزءاً محورياً من منظومة مشروع الليطاني لنقل المياه وتوليد الطاقة والري.
تتصل البركة مباشرةً بمياه بحيرة القرعون بعد استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية في معمل عبد العال، حيث تمرّ المياه عبر نفق استراتيجي بطول يقارب 18 كلم وصولاً إلى بركة أنان، لتتابع بعدها طريقها ضمن منظومة الري وتوزيع المياه.

بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)

أظهرت لقطة جوية، بركة أنان في بلدة أنان – قضاء جزين، إحدى أهم المنشآت المائية في الجنوب، والتي تشكّل جزءاً محورياً من منظومة مشروع الليطاني لنقل المياه وتوليد الطاقة والري.
تتصل البركة مباشرةً بمياه بحيرة القرعون بعد استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية في معمل عبد العال، حيث تمرّ المياه عبر نفق استراتيجي بطول يقارب 18 كلم وصولاً إلى بركة أنان، لتتابع بعدها طريقها ضمن منظومة الري وتوزيع المياه.

منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة
مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)
بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
