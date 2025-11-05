لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)



انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ألمانيا، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.

