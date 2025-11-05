لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قرّرت المحكمة الاقتصادية تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، بعد توجيه تهمٍ إليها تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية العائدة لفنانين عالميين.
انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ألمانيا، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.
أظهرت لقطة جوية، بركة أنان في بلدة أنان – قضاء جزين، إحدى أهم المنشآت المائية في الجنوب، والتي تشكّل جزءاً محورياً من منظومة مشروع الليطاني لنقل المياه وتوليد الطاقة والري.تتصل البركة مباشرةً بمياه بحيرة القرعون بعد استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية في معمل عبد العال، حيث تمرّ المياه عبر نفق استراتيجي بطول يقارب 18 كلم وصولاً إلى بركة أنان، لتتابع بعدها طريقها ضمن منظومة الري وتوزيع المياه.