منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر في وقتٍ سابق قرارًا يقضي بمنع مها الصغير من الظهور إعلاميًا لمدة ستة أشهر، إثر مخالفتها للمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.
كما أحال المجلس الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وذلك بعد ثبوت استخدام أعمال فنية مملوكة لآخرين من دون تصريح أو إذن مسبق.
حطّم السباح الكرواتي، فيكتور ماريسيتش، الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول فترة حبس أنفاس تحت الماء، حيث بلغ 29 دقيقة و3 ثوانٍ دون أن يأخذ نفساً.وقال: "عانيت من نزيف في الأمعاء وصداع شديد، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به جسدياً".
انحرفت إوزة عن مسارها في أحد أنهار ألمانيا، ما جعلها عرضة لخطر الدهس، وقد استدعى الأمر تدخل الشرطة من أجل إنقاذها، حيث تمكنت بعد مطاردة طريفة من إلقاء القبض عليها وإطلاق سراحها سالمة على ضفاف نهر موزيل.
أظهرت لقطة جوية، بركة أنان في بلدة أنان – قضاء جزين، إحدى أهم المنشآت المائية في الجنوب، والتي تشكّل جزءاً محورياً من منظومة مشروع الليطاني لنقل المياه وتوليد الطاقة والري.تتصل البركة مباشرةً بمياه بحيرة القرعون بعد استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية في معمل عبد العال، حيث تمرّ المياه عبر نفق استراتيجي بطول يقارب 18 كلم وصولاً إلى بركة أنان، لتتابع بعدها طريقها ضمن منظومة الري وتوزيع المياه.