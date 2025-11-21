بالفيديو: نظرة... تخطف الأنظار!

View this post on Instagram
أضاءت نحو 1000 طائرة بدون طيار سماء الليل في عرض خلال معرض دبي للطيران، في واحدة من أبرز فعاليات الحدث في مطار آل مكتوم الدولي.
وثق مقطع فيديو اشكالاً في "فان" بين تلامذة احدى المدارس اللبنانية، من دون وجود اي رقابة، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة النقل المدرسي في بعض المدارس. #أخبار_الجديد
على متن الطائرة الرئاسية، وبعد سؤالها عن سبب عدم إفراجه عن وثائق إبستين، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مراسلة "بلومبرغ" بـ "حدية" قائلاً لها: اصمتي يا خنزيرة.