1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
لحظات سجّلت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر "نظرة حب" متبادلة في المصعد بين نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز، وذلك قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.شاهد الفيديو:
وثق مقطع فيديو اشكالاً في "فان" بين تلامذة احدى المدارس اللبنانية، من دون وجود اي رقابة، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة النقل المدرسي في بعض المدارس. #أخبار_الجديد
على متن الطائرة الرئاسية، وبعد سؤالها عن سبب عدم إفراجه عن وثائق إبستين، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مراسلة "بلومبرغ" بـ "حدية" قائلاً لها: اصمتي يا خنزيرة.