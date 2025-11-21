الأخبار
1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)
1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)
1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)

منوعات

2025-11-21 | 07:53
1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)
Aljadeed
1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)

أضاءت نحو 1000 طائرة بدون طيار سماء الليل في عرض خلال معرض دبي للطيران، في واحدة من أبرز فعاليات الحدث في مطار آل مكتوم الدولي.

