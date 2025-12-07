"مذكرات سجين".. ساركوزي: صليت وشاهدت مباراة كرة قدم!

اتسمت الأسابيع التي قضاها السابق نيكولا ساركوزي في السجن ب"العزلة والرمادية"، وفق ما أظهرت مقتطفات نشرت من كتاب جديد له يصدر قريبا ويصف فيه تجربته وراء القصبان.

ووضع ساركوزي كتاباً من 216 صفحة بعنوان "مذكرات سجين" من المقرر أن يصدر في 10 الأول، وقد نشرت العديد من مقتطفات منه السبت، وفق ما جاء في وكالة " ".



وكتب ساركوزي في إحدى الفقرات "سيطر اللون على كل شيء وألتهم بشراهة كل شيء وغطى كل سطح"، متابعا "كنت سأعطي كل شيء مقابل أن اتمكن من النظر عبر النافذة أو للاستمتاع بمشاهدة السيارات وهي تمر".



وفي ليلته الأولى داخل الزنزانة، ركع ساركوزي وصلى بعد مشاهدة مباراة كرة قدم.



وقال: "جاء الأمر طبيعيا، بقيت على هذه الحال لدقائق عدة، دعوت أن يمنحني القوة لأتحمل صليب هذا الظلم".



وكتب "كثيرا ما يقال إن المرء يتعلم في أي عمر، وهذا صحيح لأنني تعلمت الكثير في سجن لاسانتيه، عن الآخرين وعن نفسي أيضا".



كان نظامه الغذائي في محبسه يتكون من "منتجات الألبان وألواح حبوب الشوفان والشعير والمياه المعدنية وعصير التفاح وبعض الحلويات".



وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، كشف ساركوزي أنه خط الكتاب بمعظمه أثناء وجوده خلف القضبان "بقلم حبر جاف على طاولة خشبية صغيرة يوميا"، وأنهاه بعد إطلاقه في 10 تشرين الثاني.