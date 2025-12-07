"مذكرات سجين".. ساركوزي: صليت وشاهدت مباراة كرة قدم!

ووضع ساركوزي كتاباً من 216 صفحة بعنوان "مذكرات سجين" من المقرر أن يصدر في 10 كانون
الأول، وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية
مقتطفات منه السبت، وفق ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية
".
وكتب ساركوزي في إحدى الفقرات "سيطر اللون الرمادي
على كل شيء وألتهم بشراهة كل شيء وغطى كل سطح"، متابعا "كنت سأعطي كل شيء مقابل أن اتمكن من النظر عبر النافذة أو للاستمتاع بمشاهدة السيارات وهي تمر".
وفي ليلته الأولى داخل الزنزانة، ركع ساركوزي وصلى بعد مشاهدة مباراة كرة قدم.
وقال: "جاء الأمر طبيعيا، بقيت على هذه الحال لدقائق عدة، دعوت الله
أن يمنحني القوة لأتحمل صليب هذا الظلم".
وكتب "كثيرا ما يقال إن المرء يتعلم في أي عمر، وهذا صحيح لأنني تعلمت الكثير في سجن لاسانتيه، عن الآخرين وعن نفسي أيضا".
كان نظامه الغذائي في محبسه يتكون من "منتجات الألبان وألواح حبوب الشوفان والشعير والمياه المعدنية وعصير التفاح وبعض الحلويات".
وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، كشف ساركوزي أنه خط الكتاب بمعظمه أثناء وجوده خلف القضبان "بقلم حبر جاف على طاولة خشبية صغيرة يوميا"، وأنهاه بعد إطلاقه في 10 تشرين الثاني.