هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو

اشتعلت النيران في طائرة سيسنا 550 أثناء هبوطها بمطار ستيتسفيل الإقليمي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة.وأكدت التقارير أن الطائرة تعود ملكيتها لسائق ناسكار غريغ بيفل.
قال تنظيم الدولة الإسلامية في مقال نشره على قناته على تطبيق تيليجرام،"إن مقتل 15 شخصاً في فعالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني "مصدر فخر".ولم يعلن التنظيم مسؤوليته صراحةً عن هجوم الأحد.
يتظاهر مزارعون في شوارع مدينة كاركاسون الفرنسية، ويقومون بإلقاء إطارات سيارات باتجاه المديرية الإقليمية للأراضي والبحر في المدينة، احتجاجًا على طريقة التعامل مع تفشي مرض التهاب الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور.