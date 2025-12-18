هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو

قال تنظيم الدولة الإسلامية في مقال نشره على قناته على تطبيق تيليجرام،"إن مقتل 15 شخصاً في فعالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني "مصدر فخر".



ولم يعلن التنظيم مسؤوليته صراحةً عن هجوم الأحد.