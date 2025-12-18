تحطم مأساوي

هدف تاريخي سجله منتخب المغرب في مرمى المنتخب الاردني في نهائي كأس العرب في قطر
قال تنظيم الدولة الإسلامية في مقال نشره على قناته على تطبيق تيليجرام،"إن مقتل 15 شخصاً في فعالية يهودية على شاطئ بوندي في سيدني "مصدر فخر".ولم يعلن التنظيم مسؤوليته صراحةً عن هجوم الأحد.
يتظاهر مزارعون في شوارع مدينة كاركاسون الفرنسية، ويقومون بإلقاء إطارات سيارات باتجاه المديرية الإقليمية للأراضي والبحر في المدينة، احتجاجًا على طريقة التعامل مع تفشي مرض التهاب الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور.