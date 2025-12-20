لم يعثروا على السلم.. فقفزوا من الطائرة (فيديو)

برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أقامت بلدية دورس بالتعاون مع لجنة المرأة احتفالاً لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، وذلك في ساحة القصر البلدي في بلدة دورس، وسط أجواء من الفرح والمحبة.



حضر الاحتفال رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم، راعي الأبرشية المارونية في دورس الأب جوزيف كيروز، رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حسين رعد، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، المدير الإداري في الجامعة اللبنانية الدولية ياسر عثمان، مسؤولة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم، رئيس حركة العيش المشترك حافظ الطفيلي، إلى جانب فعاليات اجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.