لم يعثروا على السلم.. فقفزوا من الطائرة (فيديو)

غمرت الأمطار شوارع إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ما ادى لإعاقة الحركة.
برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أقامت بلدية دورس بالتعاون مع لجنة المرأة احتفالاً لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، وذلك في ساحة القصر البلدي في بلدة دورس، وسط أجواء من الفرح والمحبة.حضر الاحتفال رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم، راعي الأبرشية المارونية في دورس الأب جوزيف كيروز، رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حسين رعد، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، المدير الإداري في الجامعة اللبنانية الدولية ياسر عثمان، مسؤولة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم، رئيس حركة العيش المشترك حافظ الطفيلي، إلى جانب فعاليات اجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.
توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.