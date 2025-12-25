الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حلم ترامب مُهدد!
حلم ترامب مُهدد!
A-
A+

حلم ترامب مُهدد!

منوعات

2025-12-25 | 05:36
حلم ترامب مُهدد!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حلم ترامب مُهدد!

تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.

والأسبوع الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يرمي لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2028، وإنشاء قاعدة هناك بحلول عام 2030.

إلا أن سلسلة المشاكل التي واجهت إطلاق مركبة "ستارشيب"، وكان آخرها في نوفمبر الماضي، قد يؤخر تحقيق حلم ترامب في إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.

ومنذ مطلع عام 2025، تعرض صاروخ "ستارشيب" لثلاثة إخفاقات متتالية، بينما نجح في اختبارات أخرى.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) تخطط لأن تنقل "سبيس إكس" البشر إلى القمر عام 2027، ضمن مهمة تسمى "أرتميس 3"، في إطار سباق مع الصين التي تطور برنامجا منافسا.

لكن تأخيرات "ستارشيب" وتعقيد المهمة التي خططت لها "ناسا"، يجعلان الالتزام بالجدول الزمني محل شك.

ويعتقد علماء الفلك أن مهمة "أرتميس 3" ستتأجل، على الأقل حتى نهاية 2028.

وتقضي خطة "أرتميس 3" بنقل رواد فضاء على متن صاروخ "إس إل إس"، ثم إلى نسخة معدلة من صاروخ "ستارشيب" يعرف باسم نظام الهبوط البشري "إتش إل إس" ويدور حول القمر، قبل الهبوط على سطحه باستخدام مركبة طورتها "سبيس إكس".

وستتطلب الرحلة التي تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، كميات هائلة من الوقود الذي سيطلق عبر صواريخ خاصة.

لكن أصواتا بدأت تنادي من داخل "ناسا" بإعادة النظر في هذا البرنامج.

وفي أيلول الماضي، وخلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، حذر المدير السابق لـ"ناسا" جيم براندنستين من أن "المهمة معقدة للغاية"، وقال إنه من غير المرجح الهبوط على سطح القمر قبل أن تنجح الصين في ذلك.

وفي الشهر ذاته، حذرت لجنة السلامة التابعة لـ"ناسا" من أن مركبة "سبيس إكس" القمرية قد تتأخر لسنوات، واعتبرت أن البرنامج يواجه تحديات كبيرة.

وعقدت اللجنة اجتماعا هذا الشهر لإعادة تقييم أهداف مهمة "أرتميس 3".

وفي أكتوبر الماضي، قال شون دافي المسؤول البارز في "ناسا" آنذاك، إنه قد يسمح لشركات الفضاء الأخرى بالمنافسة على المشاركة في مهمة "أرتميس 3".

وأبقى جاريد إيزاكمان رائد الفضاء السابق صديق ماسك، الذي عيّنه ترامب مؤخرا مديرا لـ"ناسا"، الباب مفتوحا أمام بدائل لـ"سبيس إكس".

وتعد شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس أبرز منافسي "سبيس إكس" في هذا المجال، وفق تقارير صحفية.

اقرأ ايضا في منوعات

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
Play
01:56

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات!

01:56

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات!

حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)
2025-12-24

حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)

توفي مؤسس لعبة "Call of Duty" فينس زامبيلا بعد تعرضه لحادث سير بعدما فقد السيطرة على سيارته الـ"فيراري" عند خروجها من نفق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فاصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النيران.

2025-12-24

حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)

توفي مؤسس لعبة "Call of Duty" فينس زامبيلا بعد تعرضه لحادث سير بعدما فقد السيطرة على سيارته الـ"فيراري" عند خروجها من نفق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فاصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النيران.

قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد
2025-12-24

قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد

قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد

2025-12-24

قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد

قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد

اخترنا لك
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
01:56
حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)
2025-12-24
قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد
2025-12-24
سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
2025-12-22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025