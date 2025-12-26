تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو

توفي مؤسس لعبة "Call of Duty" فينس زامبيلا بعد تعرضه لحادث سير بعدما فقد السيطرة على سيارته الـ"فيراري" عند خروجها من نفق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فاصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النيران.