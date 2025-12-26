الأخبار
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو

2025-12-26 | 01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو

أُصيب رجل أمن أثناء محاولته منع سقوط معتمر من الأدوار العلوية في المسجد الحرام.

وأكدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نقل الطرفين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الإجراءات النظامية.

اقرأ ايضا في منوعات

حلم ترامب مُهدد!
Play
05:36

حلم ترامب مُهدد!

تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.

05:36

حلم ترامب مُهدد!

تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
Play
2025-12-25

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات!

2025-12-25

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)

في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات!

حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)
2025-12-24

حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)

توفي مؤسس لعبة "Call of Duty" فينس زامبيلا بعد تعرضه لحادث سير بعدما فقد السيطرة على سيارته الـ"فيراري" عند خروجها من نفق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فاصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النيران.

2025-12-24

حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)

توفي مؤسس لعبة "Call of Duty" فينس زامبيلا بعد تعرضه لحادث سير بعدما فقد السيطرة على سيارته الـ"فيراري" عند خروجها من نفق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فاصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النيران.

حلم ترامب مُهدد!
05:36
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
2025-12-25
حادث مأساوي.. ينهي حياة مؤسس Call of Duty (فيديو)
2025-12-24
قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد
2025-12-24

