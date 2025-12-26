تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات!
توفي مؤسس لعبة "Call of Duty" فينس زامبيلا بعد تعرضه لحادث سير بعدما فقد السيطرة على سيارته الـ"فيراري" عند خروجها من نفق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فاصطدمت بحاجز واشتعلت فيها النيران.