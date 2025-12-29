لبنان على موعد مع منخفض جوي شديد… استعدوا للعواصف

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن منخفض جوّي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على والحوض الشرقي للمتوسّط، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتساقط أمطار غزيرة، ورياح شديدة،وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع الـ 1400 متر وما فوق ينحسر تدريجياً ليل الاثنين ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي اّخر، مصدره ، فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

الطقس المتوقع في :



الإثنين:

غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتّد فتقارب أحيانًا ال 85 كم/س، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع 1300 متر. تتراجع حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجياً خلال الليل. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذّر من خطر الانزلاقات.



الثلاثاء:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. يتحول الطقس تدريجياً خلال الليل إلى غائم فتتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية.



الأربعاء:

غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الشمالية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 90 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتلامس 1500 متر فجر الخميس.



الخميس:

غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة، تكون غريرة أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 80 كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خلال النهار ويتدنى ليلاً ليلامس 1300 متر خاصة على المرتفعات الشمالية.