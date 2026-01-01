لمناسبة العام 2026.. أكبر عرض للطائرات المسيرة! (فيديو)

اندلع حريق في كنيسة عمرها نحو 150 عاماً في عاصمة هولندا أمستردام منتصف ليلة رأس السنة، فيما اضطرت الشرطة الهولندية للتدخل بسبب أعمال عنف وحوادث مرتبطة بالألعاب النارية.

وبدأت النيران بعد منتصف الليل مباشرة، مما أدى إلى انهيار برج الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1872.