لمناسبة العام 2026.. أكبر عرض للطائرات المسيرة! (فيديو)

منوعات

2026-01-01 | 04:44
استقبلت إمارة رأس الخيمة عام 2026 بعرض مذهل للألعاب النارية والطائرات المسيَّرة استمر لمدة 15 دقيقة، وسجلت رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في فئة "أكبر عرض جوي لطائر العنقاء شُكّل بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح".

بعد 150 عاماً على تأسيسها.. نيران ضخمة في كنيسة! (فيديو)
Play
06:18

بعد 150 عاماً على تأسيسها.. نيران ضخمة في كنيسة! (فيديو)

اندلع حريق في كنيسة عمرها نحو 150 عاماً في عاصمة هولندا أمستردام منتصف ليلة رأس السنة، فيما اضطرت الشرطة الهولندية للتدخل بسبب أعمال عنف وحوادث مرتبطة بالألعاب النارية.
وبدأت النيران بعد منتصف الليل مباشرة، مما أدى إلى انهيار برج الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1872.

06:18

بعد 150 عاماً على تأسيسها.. نيران ضخمة في كنيسة! (فيديو)

اندلع حريق في كنيسة عمرها نحو 150 عاماً في عاصمة هولندا أمستردام منتصف ليلة رأس السنة، فيما اضطرت الشرطة الهولندية للتدخل بسبب أعمال عنف وحوادث مرتبطة بالألعاب النارية.
وبدأت النيران بعد منتصف الليل مباشرة، مما أدى إلى انهيار برج الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1872.

إضاءة ساحرة لـ "برج خليفة"! (فيديو)
Play
02:46

إضاءة ساحرة لـ "برج خليفة"! (فيديو)

أضاءت الألعاب النارية سماء دبي، فوق برج خليفة الذي تمت إضاءته بطريقة ساحرة، احتفالاً بحلول العام الجديد 2026.

02:46

إضاءة ساحرة لـ "برج خليفة"! (فيديو)

أضاءت الألعاب النارية سماء دبي، فوق برج خليفة الذي تمت إضاءته بطريقة ساحرة، احتفالاً بحلول العام الجديد 2026.

