وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

استقرت أسعار وسط ترقب المستثمرون نتائج الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين وإيران في أملا في ظهور مؤشرات تهدئ من حدة المخاطر الجيوسياسية، بحسب وكالة " ".

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر (Comex) بنسبة 0.33% إلى 5211.30 دولارا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.16% إلى 5193.51 دولارا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.