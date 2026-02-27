وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

استقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرون نتائج الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف أملا في ظهور مؤشرات تهدئ من حدة المخاطر الجيوسياسية، بحسب وكالة "رويترز".
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان (Comex) بنسبة 0.33% إلى 5211.30 دولارا للأونصة.
فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.16% إلى 5193.51 دولارا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
