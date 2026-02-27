الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
الجديد
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

منوعات

2026-02-27 | 02:14
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

 استقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرون نتائج الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف أملا في ظهور مؤشرات تهدئ من حدة المخاطر الجيوسياسية، بحسب وكالة "رويترز".



وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان (Comex) بنسبة 0.33% إلى 5211.30 دولارا للأونصة.



فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.16% إلى 5193.51 دولارا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

تدريبات ميدانية لعناصر أمن الدولة (فيديو)
07:00

تدريبات ميدانية لعناصر أمن الدولة (فيديو)

نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو لعناصرها أثناء تمارين تدريبية لتعزيز الجهوزية الميدانية.

07:00

تدريبات ميدانية لعناصر أمن الدولة (فيديو)

نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو لعناصرها أثناء تمارين تدريبية لتعزيز الجهوزية الميدانية.

تدريبات ميدانية لعناصر أمن الدولة (فيديو)
07:00
الشرطي والراقصة (شاهد الفيديو)
04:40
بالفيديو - مسلم يتعرض للضرب بسبب صلاته
03:03
أول راهب آلي في اليابان ​(فيديو)
2026-02-26

