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الحوت الصغير يتعلم القفز! (فيديو)
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الحوت الصغير يتعلم القفز! (فيديو)

منوعات

2026-07-23 | 02:45
الحوت الصغير يتعلم القفز! (فيديو)
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الحوت الصغير يتعلم القفز! (فيديو)

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"خندق التماسيح".. حيلة إسرائيلية جديدة!
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"خندق التماسيح".. حيلة إسرائيلية جديدة!

بدأت إسرائيل تنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا واسعا، رغم تخصيص السلطات 21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) للمشروع، ومعارضة هيئة الحياة البرية وتحذيرات من أن الخطة قد تتطلب تشريعاً أساسياً.

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بدأت إسرائيل تنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا واسعا، رغم تخصيص السلطات 21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) للمشروع، ومعارضة هيئة الحياة البرية وتحذيرات من أن الخطة قد تتطلب تشريعاً أساسياً.

بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر
07:55

بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة إكس.

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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة إكس.

تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
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أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.

2026-07-20

تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.

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