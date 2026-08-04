لحظة هبوط صاروخ (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
كشفت صحيفة نيويورك بوست أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو يسعى للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبقاء في منصبه، في ظل تصاعد الضغوط المطالبة باستقالته على خلفية مشروعه لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى شركة استثمار خاص يديرها جوش كوشنر.وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجري إنفانتينو، اليوم الاثنين، محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس "فيفا" سيؤكد خلال الاتصال أهمية كرة القدم كأداة لـ"القوة الناعمة" الأميركية، فيما اعتبرت المصادر أن الهدف الحقيقي من التواصل هو حماية موقعه في رئاسة الاتحاد.وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حاول مرارًا، من دون نجاح، التواصل هاتفيًا مع الرئيس ترامب بعد انهيار مشروع بيع الأصول التجارية لـ"فيفا"، الذي كان يشمل حقوق البث والرعاية والتراخيص والتذاكر.
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