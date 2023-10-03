ليونيل ميسي يدعم "الصحة النفسية".. ما علاقة سيلينا غوميز؟

وبحسب التقرير، سيعرض القميص ضمن حفل جمعيّة سيلينا الخيريّة، التي أطلقت عليها اسم Rare Impact Fund، ومن المتوقع حضور ميسي شخصياً.وفي حين رجحت بعض المصادر أن يكون اهتمام ميسي بالحدث مرتبط بدعمه لهدف الجمعية الأساسي الذي يتمثل بمتابعة جميع الأزمات المرتبطة بالصحة النفسية، أشارت مصادر أخرى إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديره لـ سيلينا، بعدما كانت من أوائل الحاضرين في مباراته ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، بين لوس أنجلوس وإنتر ميامي.وقال مصدر مطلع للموقع: "يبدو أن ميسي أقام صداقات جديدة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، إذ بدأ ينشئ علاقات مع مجموعة من المشاهير".