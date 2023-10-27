هوية حبيب ملكة جمال لبنان ساندرا رزق الوسيم الى العلن

وبحسب ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حبيب ساندرا رزق هو رجل أعمال لبناني ويُدعى روي بو مارون، وتجمعه مع ساندرا علاقة حب كبيرة منذ فترة.الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على هذه العلاقة المميزة التي تربط الثنائي، كما عبروا عن حبهم الكبير لهما متمنيين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب.