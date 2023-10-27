هوية حبيب ملكة جمال لبنان ساندرا رزق الوسيم الى العلن
شاركت ملكة جمال لبنان السابقة، ساندرا رزق، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها برفقة حبيبها الوسيم، في احدث ظهور علني لهما.
وبحسب ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حبيب ساندرا رزق هو رجل أعمال لبناني ويُدعى روي بو مارون، وتجمعه مع ساندرا علاقة حب كبيرة منذ فترة.
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على هذه العلاقة المميزة التي تربط الثنائي، كما عبروا عن حبهم الكبير لهما متمنيين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب.