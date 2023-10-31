ميا خليفة تعود للظهور بعد اختفائها لأيام بسبب دعمها لـ فلسطين .. اليكم اول ما نشرته
عادت ميا خليفة للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لهجمات وتهديدات على مختلف منصات الرقبية عقب اعلانها عن تأييدها للفلسطينيين واصفة اياهم بأنه "مقاتلون من أجل الحرية"، ما ادى الى فقدانها عدد من الصفقات التجارية، منها تعاونها مع "بلاي بوي" وشركة "ريد لايت هولاند".
ونشرت ميا خليفة صورة على حسابها في تطبيق "إكس" لمدرب فريق "نيويورك جيتس" روبرت صالح وهو يضع علم لبنان على كتفه.
اما على "تيك توك" فنشرت فيديو للناشطة رحمة زين، التي وصفت مراسلة "سي إن إن" كلاريسا وارد بأنها "دمية"، معتبرة أن تغطيتها للأحداث تقتصر على "جانب صغير" من الصراع، في حين تتجاهل وحشية الجيش الإسرائيلي.