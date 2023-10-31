ميا خليفة تعود للظهور بعد اختفائها لأيام بسبب دعمها لـ فلسطين .. اليكم اول ما نشرته

ونشرت ميا خليفة صورة على حسابها في تطبيق "إكس" لمدرب فريق "نيويورك جيتس" روبرت صالح وهو يضع علم لبنان على كتفه.

اما على "تيك توك" فنشرت فيديو للناشطة رحمة زين، التي وصفت مراسلة "سي إن إن" كلاريسا وارد بأنها "دمية"، معتبرة أن تغطيتها للأحداث تقتصر على "جانب صغير" من الصراع، في حين تتجاهل وحشية الجيش الإسرائيلي.