اليسا ترد على منتقدي شفتيها: اخر همي ما أنا اليسا! واختارت هذه الاغنية لنانسي عجرم لتكون لها

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة اليسا أمس الثلاثاء بجلسة حوار مع "هي هاب" في الرياض.

وكانت اليسا في لقاء حصري وصريح في مؤتمر "هي هب" وتحدثت عن رحلتها المهنية الاستثنائية والمواقف الصعبة التي صنعت منها فنانة ملهمة للجميع وصلت جماهيريتها جميع أنحاء العالم، .و ردت على سؤال حول التنمر، ومنتقدي شفتيها حيث قالت: " المتنمر إنسان مريض ، شفت فلتر عم يتمسخروا على تمي، آخر همي ما انا إليسا ياحبيبي قدرت اعمل شي بحياتي، يلي عم يتمسخر انت مين؟

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المنتشر وانقسمت التعليقات على الشكل التالي: " اليسا اغانيها حلوه وصوتها حلو والشكل يخصها مايخصنا"، " عندها حق التنمر عييب سواء في الواقع او المواقع برافوو الوستنااا"، والبعض الآخر قال: "الغرور بكرهو فيكي".

وعند سؤال اليسا خلال الجلسة: " ما هي الاغنية التي كانت تتمنى ان تكون لها، أجابت الفنانة وقالت: أختار أغنية "في حاجات" للفنانة نانسي عجرم.