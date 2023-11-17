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مذكرة بحث وتحري بحق ليال الاختيار واليسا تدافع عنها: وقفوا هالمسرحيات
مذكرة بحث وتحري بحق ليال الاختيار واليسا تدافع عنها: وقفوا هالمسرحيات
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مذكرة بحث وتحري بحق ليال الاختيار واليسا تدافع عنها: وقفوا هالمسرحيات

فن

2023-11-17 | 08:10
مذكرة بحث وتحري بحق ليال الاختيار واليسا تدافع عنها: وقفوا هالمسرحيات
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Aljadeed
مذكرة بحث وتحري بحق ليال الاختيار واليسا تدافع عنها: وقفوا هالمسرحيات

تبلغت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار، بصدور مذكرة بحث وتحرٍ بحقها من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان.

وقد أعلنت ليال الخبر في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، قالت فيها: "تبلغت للتو أن مذكرة بحث وتحرٍ صدرت بحقي من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان، بعد ما يسمى الإخبار الذي تقدم به  ضدي محسوبون على الحزب، تحت مسميات مقنّعة".
وتابعت ليال كلامها قائلة: "ان هذه الخطوة هي اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي، وهي لا تمت الى الحق والحقيقة والعدالة بصلة "، مضيفة: "كما أن الذين يقفون خلفها يلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والإنساني، فهم من نهب الدولة وأفلس الشعب وتنازل عن سيادة الوطن وثرواته، وها هم يغطون ارتكاباتهم بفبركات لقمع الحريات".
وختمت ليال الاختيار كلامها بالقول: "لست خائفة لاني لبنانية من الان وحتى يوم القيامة، وعربية من الان وحتى اخر نفس، ولن تمسوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي مهما فعلتم".
تغريدة ليال لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث دافعت عنها ودعمتها الفنانة اللبنانية اليسا، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "صار وقت إلغاء كافة المحاكم الإستثنائية، العمالة هي بس تشتغل ضد مصلحة بلدك وهيدا ما بيشبه ليال اللي هي صورة للنجاح الإعلامي اللبناني بالإغتراب".
وتابعت اليسا قائلة: "بلشوا حاسبوا العملاء اللي نهبوا أموالنا وهجروا ولادنا.. العميل هو يللي بيتنازل عن ثروات وطنه الطبيعية"، خاتمة كلامها بالقول: "وقفوا هالمسرحيات اللي ما بحياتها قمعت أصواتنا الحرة".

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