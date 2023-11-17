مذكرة بحث وتحري بحق ليال الاختيار واليسا تدافع عنها: وقفوا هالمسرحيات

تبلغت للتو أن مذكرة بحث وتحرٍ صدرت بحقي من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان. بعد ما يسمى الإخبار الذي تقدم به ضدي محسوبون على حزب الله، تحت مسميات مقنّعة….

ان هذه الخطوة هي اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي. وهي لا تمت الى الحق والحقيقة والعدالة بصلة …

كما أن… — Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) November 16, 2023 صار وقت إلغاء كافة المحاكم الإستثنائية ، العمالة هي بس تشتغل ضد مصلحة بلدك و هيدا ما بيشبه ليال لي هي صورة للنجاح الإعلامي اللبناني بالإغتراب ، بلشوا حاسبوا العملاء لي نهبوا أموالنا و هجروا ولادنا ،العميل هو يللي بتنازل عن ثروات وطنه الطبيعية، وقفوا هالمسرحيات لي ما بي حياتا قمعت… — Elissa (@elissakh) November 17, 2023

وقد أعلنت ليال الخبر في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، قالت فيها: "تبلغت للتو أن مذكرة بحث وتحرٍ صدرت بحقي من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان، بعد ما يسمى الإخبار الذي تقدم به ضدي محسوبون على الحزب، تحت مسميات مقنّعة".وتابعت ليال كلامها قائلة: "ان هذه الخطوة هي اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي، وهي لا تمت الى الحق والحقيقة والعدالة بصلة "، مضيفة: "كما أن الذين يقفون خلفها يلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والإنساني، فهم من نهب الدولة وأفلس الشعب وتنازل عن سيادة الوطن وثرواته، وها هم يغطون ارتكاباتهم بفبركات لقمع الحريات".وختمت ليال الاختيار كلامها بالقول: "لست خائفة لاني لبنانية من الان وحتى يوم القيامة، وعربية من الان وحتى اخر نفس، ولن تمسوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي مهما فعلتم".تغريدة ليال لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث دافعت عنها ودعمتها الفنانة اللبنانية اليسا، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "صار وقت إلغاء كافة المحاكم الإستثنائية، العمالة هي بس تشتغل ضد مصلحة بلدك وهيدا ما بيشبه ليال اللي هي صورة للنجاح الإعلامي اللبناني بالإغتراب".وتابعت اليسا قائلة: "بلشوا حاسبوا العملاء اللي نهبوا أموالنا وهجروا ولادنا.. العميل هو يللي بيتنازل عن ثروات وطنه الطبيعية"، خاتمة كلامها بالقول: "وقفوا هالمسرحيات اللي ما بحياتها قمعت أصواتنا الحرة".