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رامي عياش يتحدث عن تهـ ـديد حياته وانفعل: شو هالكذبة الكبيرة
رامي عياش يتحدث عن تهـ ـديد حياته وانفعل: شو هالكذبة الكبيرة
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رامي عياش يتحدث عن تهـ ـديد حياته وانفعل: شو هالكذبة الكبيرة

فن

2023-12-05 | 10:29
رامي عياش يتحدث عن تهـ ـديد حياته وانفعل: شو هالكذبة الكبيرة
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Aljadeed
رامي عياش يتحدث عن تهـ ـديد حياته وانفعل: شو هالكذبة الكبيرة

خرج الفنان اللبناني رامي عيّاش عن صمته معبرا عن غضبه من الحال التي وصل العالم اليها، وذلك قبل ايام من حفله المرتقب في سوريا.

وفي التفاصيل، نشر رامي فيديو على حسابه عبر انستغرام، وقد بدا فيه مستاء ومريضا وتحدث للمرة الأولى عن امور شخصية قال انه كان يفضل عدم التطرق اليها سابقا، كاشفًا عن إصابته بنوع من النزلة الصدريّة التي استمرّت لمدة ١٥ يومًا أثناء تواجده في دبي حيث يستعد لإجراء مقابلة مهمة.

وعبّر رامي عن غضبه من سياسة الخداع التي انطلت على شعوب العالم وتعاطت من خلالها منظمة الصحة العالمية، حسب تعبيره، مع سكّان الأرض بما له علاقة بلقاحات جائحة كوفيد ١٩ التي وصفها بالكذبة الكبيرة وبالتجارة الطبية والمؤامرة التي شارك فيها ٩٠٪؜ من أطباء العالم، ملزمين بها المجتمعات مخافة تعرّضها لما هو أسوأ من تداعيات الوباء، مشيرًا بازدراء الى السرعة التي أنجز فيها اللقاح وطرحه في الأسواق فيما لقاحات طبية أخرى خضعت لعشرات السنين من الاختبارات والتجارب.

كما قال رامي انه يرى ان لقاح الكورونا قد أحدث تغييرات في جسم الإنسان فجرّده من المناعة الذاتية وجعله عرضة لشتى أنواع الأمراض والأوجاع، وأثّر على ذاكرته، وهو لا يزال يهدد حياته من نواحٍ أخرى ستظهر في المستقبل القريب.

وأكّد انه كان رافضًا لأخذ اللقاح لولا اضطراره للخروج من الأراضي الأميركية التي أجبرته على تناوله، متمنيًّا ان تمرّ المرحلة المقبلة بأمان وسلام وان لا يؤثر اللقاح على حياة البشر.

يذكر ان رامي يستعد حاليا للقاء الجمهور السوري بحفل فنّي يحييه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بتاريخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر القادم. واعدًا محبّيه بسهرة من العمر بوجودهموقد شوّق “عيّاش” عبر صفحته الرسميّة عبر موقع انستغرام الجمهور حول الحفل.وبعيدًا من الفنّ، ظهر رامي قبل ساعات قليلة في فيديو نشره عبر خاصية الستوري على إنستغرام.

 

 

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