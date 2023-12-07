فنان شهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة حنان وهذا ما كشفه

والتفاصيل، رفض سامح الصريطي ما أشيع حول زواجه من حنان سرًّا، مشددًا على أن العائلة وبعض الأصدقاء المقربين شهدوا على زواجهما، لافتًا إلى أنه كان يود إعلان الخبر في الوقت المناسب.

وقال الفنان المصري في تصريحات تلفزيونية: "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".

وبشأن موقفه من قرار اعتزال زوجته المطربة حنان لسنوات طويلة، تحدث الفنان المصري: "لا أتدخل في قراراتها وحياتها الشخصية.. هي حرة في قراراتها.. أنا اتجوزتها على موقفها".