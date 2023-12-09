طوني خليفة يكشف لأول مرة سبب خلافه مع اليسا بسبب عارضة ازياء

وقال طوني، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية المصرية أسما إبراهيم، أنه كان متوجهًا برفقة مجموعة من عارضات الأزياء في سيارة لموزين إلى حدث في مدينة دبي، حين ابدى رأيه في موضوع معين، الا ان احدى العارضات قامت بنقل كلامه إلى "إليسا" بطريقة وصفها بـ"المشوهة".

وتابع طوني: "تكررت الأمور، وحصلت إشكالات متبادلة، ولكن اليوم أنا من الناس إللي بحب فنها كثيرًا، وبحب صوتها، وهي فنانة ذكية، وواضحة، وصريحة."

من جهة أخرى، اعلن طوني ندمه على احراج بعض الفنانين في لقاءاته معهم ببداية مسيرته الفنية، بالاخص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي دفعها للبكاء حينما طرح موضوع ابنتها زينب.

وقال: "ندمت على بكاء هيفاء وهبي في برنامجي، صحيح كنت ترندًا، وجزء كبير من شهرتي كان من خلال برنامج (ساعة بقرب الحبيب) بسبب بكاء هيفاء، بس دلوقتي بقول ما كان في داعي أن أحرجها بالسؤال عن بنتها للدرجة دي."