نجم مسلسل "التفاح الحرام" يكشف جنس مولوده الأول على طريقته الخاصة

كشف نجم مسلسل "التفاح الحرام"، الممثل التركي بيرك أوكتاي وزوجته يلديز تشاري اتيكصوي عن جنس مولودهما الأول من خلال سلسلة صور عائلية شاركوها على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشر أوكتاي على حسابه عبر "إنستغرام" صوراً تجمعه بزوجته في باحة منزلهما، ظهرا فيها بإطلالات متطابقة، فيما حملا مجموعة من البالونات الوردية في إشارة إلى أنهما ينتظران فتاة.