نجم مسلسل "التفاح الحرام" يكشف جنس مولوده الأول على طريقته الخاصة

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A post shared by Berk Oktay (@brkokty23)
A post shared by Berk Oktay (@brkokty23)
تعرضت الفنانة اللبنانية اليسا لـ موقف محرج امس خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان الموسيقي "ساوند ستورم"، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه "ميدل بيست ساوندستورم 2023" Mdlbeast soundstorm، تحت شعار "هنا تلقى جوّك"، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم الذي اشعلوا الاجواء بغنائهم.
أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن هناك مجموعة أشخاص حرّفوا حديثها واتهموها بالإساءة للمطربة فيروز، خلال الكلمة التي ألقتها أثناء تسلمها جائزة "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية".
توفي المغني البرازيلي الشهير بيدرو هنريكي نتيج أزمة قلبية مفاجئة أودته بحياة، خلال أدائه أغنية "Vai Ser Tão Lindo" على المسرح.