رانيا يوسف تعلن دخول ابنتها مجال التمثيل بدور بطولي: نجمتي المتألقة

ونشرت رانيا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها الى جانب نانسي بكواليس حكاية "مجنون ليلى" من مسلسل "فوبيا".
وكتبت رانيا في تعليق: "حتشوفوا قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا، إخراج رؤوف عبدالعزيز، أول بطولة لبنتي حبيبتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميكي".
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A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)
A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)
شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري صورة جديدة لها على حسابها عبر على تطبيق انستغرام اقلقلت من خلالها الجمهور اذ بدت بنحافة مفرطة ووجه شاحب، جعلت محبيها بتساءلون عما اذا كانت تواجه اي صعوبات صحية او نفسية.
دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الجملة التي قالتها في حفلها الأخير بدبي، رداً على الجمهور وجاء فيها: "حاسة إني جاية من العراق".
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لشاب وسيم قيل انها تعود لـ حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد، بعد ايام من انفصالها الثالث عن الفنان المصري حسام حبيب.