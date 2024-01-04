رانيا يوسف تعلن دخول ابنتها مجال التمثيل بدور بطولي: نجمتي المتألقة

ونشرت رانيا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها الى جانب نانسي بكواليس حكاية "مجنون ليلى" من مسلسل "فوبيا".

وكتبت رانيا في تعليق: "حتشوفوا قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ‏أول بطولة لبنتي حبيبتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميكي".