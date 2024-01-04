مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد ظهورها الاخير .. بدت بوجه شاحب ونحافة مفرطة

وفي التفاصيل، نشرت مي صورة لها وصفها البعض بـ "الجريئة" اذ بدك بفستان مكشوف عند الصدر، واللافت انها لم ترفقها بأي تعليق بل واغلقت خاصية التعليقات عليها.
لكن محبو مي لاحظوا التغير الواضح في وزنها، اذ بدت وكأنها فقدت الكثير من وزنها، فيما بدا وجهها شاحبا نوعا ما، ما اقلق الجمهور على صحتها، في حين اكد البعض انها بخير وانما زاوية التصوير والاضاءة اثرت على الصورة.
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A post shared by May Hariri (@may.hariri)
دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الجملة التي قالتها في حفلها الأخير بدبي، رداً على الجمهور وجاء فيها: "حاسة إني جاية من العراق".
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لشاب وسيم قيل انها تعود لـ حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد، بعد ايام من انفصالها الثالث عن الفنان المصري حسام حبيب.
كتبت الفنانة المصرية ميرهان حسين، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها عبر "إنستغرام"، منشوراً غامضاً، استخدمت فيه الآية القرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".