مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد ظهورها الاخير .. بدت بوجه شاحب ونحافة مفرطة

وفي التفاصيل، نشرت مي صورة لها وصفها البعض بـ "الجريئة" اذ بدك بفستان مكشوف عند الصدر، واللافت انها لم ترفقها بأي تعليق بل واغلقت خاصية التعليقات عليها.

لكن محبو مي لاحظوا التغير الواضح في وزنها، اذ بدت وكأنها فقدت الكثير من وزنها، فيما بدا وجهها شاحبا نوعا ما، ما اقلق الجمهور على صحتها، في حين اكد البعض انها بخير وانما زاوية التصوير والاضاءة اثرت على الصورة.

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A post shared by May Hariri (@may.hariri)







