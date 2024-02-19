وفاة والد الأميرة رجوة الحسين وولي العهد الأردني ينعاه بكلمات مؤثرة

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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
رفض الفنان السوري دريد لحام عن القرار الذي اتخذه الفنان المصري عادل إمام باعتزال التمثيل في عيد ميلاده وتمنى أن يمنّ الله عليه بالصحة، وأن لا يخونه جسده.
علق الفنان المصري عمرو مصطفى على منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي كشف فيه عن تصالحه مع الفنان عمرو دياب، بعد سنوات من الخلاف والمنازعات.
احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار بعيد ميلاد ابنة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان "ياسمينا" بطريقة مميزة.