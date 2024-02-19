وفاة والد الأميرة رجوة الحسين وولي العهد الأردني ينعاه بكلمات مؤثرة

غيب الموت والد الأميرة رجوة، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف مساء الأحد، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وفي التفاصيل، أعلن الديوان الملكي الحداد على الراحل في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد 18 فبراير/شباط، وذلك بأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وفي هذا السياق، نعى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والد زوجته، وكتب على حسابه عبر "إنستغرام": "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".