زوجة يحيى الفخراني غاضبة من جمهوره لهذا السبب
كشفت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر، أنها لم تكن هناك غيرة من معجبات زوجها منذ بداية مشواره الفني، لكن حريتها أصبحت مقيدة حيث إنها أصبحت محط الأنظار.
وقالت لميس: "أنا مبعرفش أكتب عن يحيى الفخراني، وأنا بدأت معاه من أول مسيرته الفنية وأول ما حد عرف يحيى في الشارع كنت مبسوطة أوي"، مضيفة: "بعد كده الموضوع زاد وحصلي مشكلة، أنا بحب أمشي في الشارع لابسة جلابية وشبشب وشعري منكوش، وفوجئت إن الناس بتبص ليا.. وفي ناس اتصدمت فبدأت اتضايق، ولكن مكنش في غيرة من المعجبات لأني واثقة في نفسي وفيه".