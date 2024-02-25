بطل مسلسل العهد يحتفل بخطوبته وهذه هوية العروس

وفي التفاصيل، تداول الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل الخطوبة جرى توثيقها من قبل أصدقاء العروسين، وتمنى الجمهور لهما السعادة، وانهالت التبريكات عليهما.

وظهر تولغا في الصور وهو بكامل أناقته مرتديًا بدلة باللون الأسود مع قميص باللون الأبيض وربطة عنق طويلة بنفس لون البدلة، بينما ارتدت خطيبته مصممة الازياء طقم باللون الابيض مكوّن من بنطال من الدانتيل والذي نسّقته مع بليزر بنفس اللون.