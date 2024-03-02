أول تعليق من دانا جبر بعد اعلان طلاقها رسميا

وأضافت الممثلة السورية في تصريح خاص لـ"فوشيا": "الطلاق أمر عادي، ويعتبر مـن سـنن الحياة، وقد يصـادف أي زوجين في العالم، وأعتقد أنه لا يحتاج للكثير من الكلام؛ لأنني أصلاً تجاوزته".

وأكّدت دانا أنها تتطلع إلى الأيام المقبلة من حياتها الاجتماعية والمهنية، وقالت "لم أتحدث أبداً عـن هـذا الطـلاق، وما نشرته إحدى المنصات كان مُجتَزأ من أحد اللقاءات القديمة ولا أعترف به".