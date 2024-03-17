توضيح من تيم حسن حول مسلسل "تاج".. هذا ما قاله
توجه الممثل السوري تيم حسن، في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، للجمهور والمشاهدين الذين يطالبون بترجمة مسلسل "تاج" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، من بطولة تيم ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، ابرزهم بسام كوسا، فايا يونان، نورا رحال وغيرهم.
وكتب تيم حسن في تغريدته: "صباح الخير.. حبايبنا اللي عم تسأل عن عدم وجود ترجمة في مسلسلنا تاج.. اكيد المسلسل مترجم وبعناية لكل من يشاهدنا على MBC1، شاهد وتلفزيون الجديد".
وتابع تيم كلامه قائلا: "لكن النُسخ المتوافرة خارج أمكنة العرض الأساسية لا بد أن تنقصها مزايا ومنها الترجمة .. شكرا على المتابعة والسؤال".