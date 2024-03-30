محمد حماقي يكشف لأول مرة تفاصيل علاقته بزوجته

وفي التفاصيل، قال محمد حماقي بأن زوجته تتذوق الموسيقى بشكلٍ جيد، ولديها ذوق موسيقي جيد، وكانت تعزف على آلة البيانو وهي صغيرة، مؤكداً بأنه لا يهتم كثيراً برأي المتخصص في الموسيقى بقدر ما يهتم برأي الذي لديه تذوق موسيقي.

وخلال اللقاء، تطرق حماقي عن المرة الأولى التي تعرف فيها على زوجته، قائلاً بأنها تعمل بمجال تصميم الأزياء، وتعرف عليها في افتتاح أحد معارضها، وبأنه حضر الافتتاح وتعرف عليها وعلى والدتها التي كانت موجودة، وشعر حينها براحة كبيرة لم يكن الإعجاب التقليدي، ولكنه شعر بأنه يريد رؤيتها مرةً أخرى ويتعرف عليها.

وتابع الفنان محمد حماقي بأنه تكلم معها مرة أخرى بعد ذلك، وأنه بيوم الافتتاح تعرف على زوج شقيقتها الكبيرة، وتحدث إليه بأنه معجب بها، وقال له بأنه سيبلغها ما قاله، وعقب ذلك بدأ الحديث بينه وبين زوجته وتعرف عليها بشكلٍ أكبر.