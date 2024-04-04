منى واصف تتحدث لأول مرة عن اعتزالها التمثيل وتتأثر: أنا خسرت أحلامي

وفي التفاصيل، كشفت منى واصف عن خوضها لعالم التمثيل منذ البدايات، وعن العلاقة التي تربطها بزوجها، مشيرة إلى أنها اهتمت بتعلم تجويد القرآن الكريم من أجل تطوير مهاراتها الفنية.

وأثناء حديثها في حلقة ضمن برنامج "Big Time" " مع الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة، أكدت منى واصف أنها تعتبر الأدوار القوية فرصة لتعزيز قدراتها، مؤكدة على استعدادها لتجسيد أي دور يتناسب مع مهاراتها التمثيلية، وأنها لا ترى في ذلك ضعفاً بل تحدياً وتقدر عمل المرأة التي تقوم بتربية أولادها في المنزل.

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