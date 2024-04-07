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باسم يوسف يعلق على مقابلته مع بيرس مورجان: كان ممكن اخسر
باسم يوسف يعلق على مقابلته مع بيرس مورجان: كان ممكن اخسر
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باسم يوسف يعلق على مقابلته مع بيرس مورجان: كان ممكن اخسر

فن

2024-04-07 | 04:36
باسم يوسف يعلق على مقابلته مع بيرس مورجان: كان ممكن اخسر
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Aljadeed
باسم يوسف يعلق على مقابلته مع بيرس مورجان: كان ممكن اخسر

تحدث الاعلامي المصري باسم يوسف عن المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان المتعلقة بالعدوان على غزة.

وفي التفاصيل، قال باسم يوسف خلال لقائه في برنامج "المغرد" المذاع على شاشة قنوات "أبو ظبي"، تقديم الإعلامي عامر بن جساس: "لست مهتما إذا كان مورجان غيّر رأيه عن القضية الفلسطينية أو لا بعد حواري معه، المهم بالنسبة لي الجمهور، إني أوصل بالقضية لأكبر عدد ممكن. مشيرًا إلى أن مورجان لم يعطيه المساحة خلال حواره ولكنه فوجئ منه".

وتابع يوسف أنه فضل خلال حواره مع مورجان الدخول معه من ناحية الأزمة الإنسانية، معلقا:" فضّلت المدخل الإنساني عن المدخل الديني أو القومي في حواري مع مورجان بشأن القضية الفلسطينية، لأن اللي يفيد قضيتنا إنك تكسب أكبر عدد من الناس مع رأيك.. وكان ممكن اخسر ما بنيته خلال 5 سنوات من تواجدي في أميركا، وممكن أخسر الكريديت الذي أملكه في الشارع العربي".

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