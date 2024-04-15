ابنة انجلينا جولي تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها مع والدتها

وفي التفاصيل، حرصت انجلينا جولي على اصطحاب ابنها بالتبني باكس، إلى جانب ابنتها البيولوجيه من طليقها براد بيت فيفيان.
انتشر عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنان شمس الكويتية بشكل مفاجئ.
حسم الفنان وائل عبد العزيز حقيقة الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجه من الفنانة دينا فؤاد، مهاجماً المواقع الإخبارية التي تصفه بشقيق ياسمين عبد العزيز من دون ذكر اسمه.
تحدث الفنان المغربي سعد لمجرد عن كواليس لقائه بـ سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك خلال وجوده في بيروت، وأكد سعد أن "أبو وديع" طلب منه غناء أغنيته الشهيرة "حلف القمر".