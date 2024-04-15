ابنة انجلينا جولي تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها مع والدتها

وفي التفاصيل، حرصت انجلينا جولي على اصطحاب ابنها بالتبني باكس، إلى جانب ابنتها البيولوجيه من طليقها براد بيت فيفيان.

ولفتت النجمة العالمية الانظار لى السجادة الحمراء رفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 15 عامًا وهي التوأم لابنها الثاني نوكس.