نجوى كرم توجه رسالة الى نوال الكويتية بعد اعلان مرضها: اختي وحبيبة قلبي
وجهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم رسالة لـ نوال الكويتية وتمنت لها الشفاء العاجل بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات.
وفي التفاصيل، شاركت نجوى كرم تدوينة عبر حسابها على منصة إكس كتبت فيها: "سلامة قلبِك يا إختي وحبيبة قلبي إنشالله ما بتشوفي شرّ، والصحة تضلّها دايمة، عليكِ وعلى عيلتِك وعلى بيتِك".
وكانت قد أعلنت شركة روتانا تعرض نوال الكويتية لوعكة صحية، حيث نشرت الشركة صورة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لها الشفاء العاجل..