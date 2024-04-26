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أول تعليق من حليمة بولند بعد الحكم بسجنها وهذا ما قالته محاميتها
أول تعليق من حليمة بولند بعد الحكم بسجنها وهذا ما قالته محاميتها
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أول تعليق من حليمة بولند بعد الحكم بسجنها وهذا ما قالته محاميتها

فن

2024-04-26 | 08:35
أول تعليق من حليمة بولند بعد الحكم بسجنها وهذا ما قالته محاميتها
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Aljadeed
أول تعليق من حليمة بولند بعد الحكم بسجنها وهذا ما قالته محاميتها

لا يزال اسم الاعلامية الكويتية حليمة بولند يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على "الفسق والفجور".

وفي اول تعليق لها على الحكم نشرت حليمة صورة لها مع تعليق قال فيه: "السلام الداخلي هو حالة من هدوء النفس والتوكل على الله وحسن الظن به.. هو حالة من الانسجان والسكينة.. حالة من اليقظة والوعي لتدرك مالديك من النعم..ز الله السلام ومنه السلام واليه السلام.

 وفي التفاصيل، كشفت محامية حليمة بولند مريم البحر وكشفت تفاصيل حول ما حدث مع موكلتها، بعد صدور حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، مع غرامة ألفي دينار كويتي، شاركت مريم مقاطع فيديو أوضحت فيها أن الحكم صدر بعد مرور عام تقريباً من بدء القضية، كما أكدت أن المُدعي، الذي تقدم بشكوى ضد موكلتها، عبر صور وفيديوهات، قد نال الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع الغرامة 2000 دينار كويتي.

  وأوضحت المحامية أن بولند لم تكن تعرف المُدّعي في البداية، لكنه تعرف عليها بنيّة الزواج، وتواصل معها من خلال الواتساب، مشيرة إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، فكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.

كما أكدت عدم وجود أي مقاطع فيديو أو صور تم نشرها بموافقة بولند، بل تم التحصّل عليها من قبل المُدّعي بطريقة غير قانونية، مشيرةّ أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع الاستيلاء على هاتف بولند الخاص، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها.

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