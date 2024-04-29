شاهدوا اول ظهور لـ شروق ودكتور فود بعد اعلان طلاقهما

الجديد في الموضوع، هو ما نشرته شروق اليوم، اذ ظهرت في مقطع فيديو جديد برفقة زوجها وابنهما خلال تواجدهما في السيارة، وقالت إن ما حصل بالأمس بقي في الامس.وقد نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار المشاهير، الفيديو وعلقت عليه بالقول: "اكثر ناس منافقين على مواقع التواصل الاجتماعي هم شروق و دكتور فود! مش عم بفهم قديش عندكم من قلة الكرامة ما يكفي لتفضحوا بعض وتسبوا بعض وتطلعوا تقولوا انو اللي صار مش صحيح ولا حتى صار!".وتابعت: "اقسم بالله شفت بحياتي ناس وسخة بس انتو كسبتوا جائزة اكثر ناس وسخة على مرّ تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي.. ارحموا ابنكم بقى والله لو كنتوا ببلد اوروبي لكانت الدولة انقذت ابنكم واخدتوا منكم يا بلا ضمير".