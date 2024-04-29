شاهدوا اول ظهور لـ شروق ودكتور فود بعد اعلان طلاقهما

View this post on Instagram
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة اللبنانية "نادين لبكي" لتكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الـ "77" والتي ستقام ما بين 14 و25 أيار/ مايو القادم.
دافعت الفنانة شمس الكويتية عن الاعلامية الكويتية حليمة بولند بعدما أصدرت محكمة الجنايات بحقها قرارًا بالحبس عامين، وغرامة مالية 2000 دينار كويتي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
تعرضت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله لانتقادات كبيرة بسبب اطلالتها الأخيرة، خلال حضورها احد الفعاليات في دبي.