كريم فهمي بتصريح صادم عن طلاق والديه.. كان الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي!

ليتحدث بعد ذلك عن خيانته لخطيبته الأولى، مهاجما النسويات وكاشفا عن رأيه بـ آراء رضوى الشربيني وعن العيوب في شخصيته. كما تحدث عن الحسد الذي أصابه بسبب صور جسمه على مواقع التواصل الإجتماعي، ومرضة الخطير في الآونة الأخيرة والعبرة التي خرج منها بسبب هذه المحنة.

حلقة جديدة من برنامج كتاب الشهرة مع النجم كريم فهمي على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

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