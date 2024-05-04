كريم فهمي بتصريح صادم عن طلاق والديه.. كان الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي!
حل النجم المصري كريم فهمي ضيفا على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الخامس مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد. تحدث كريم عن مراحل عدة من حياته، والبداية كانت مع طلاق والديه في المراهقة والذي اعتبره الحل الأفضل بالنسبة له ولشقيقه أحمد فهمي، معتبرا أن هذه النقطة ساهمت بنضوجه كثيرا خصوصا وأنه أصبح نوعاً ما مستقلا بحياته.
ليتحدث بعد ذلك عن خيانته لخطيبته الأولى، مهاجما النسويات وكاشفا عن رأيه بـ آراء رضوى الشربيني وعن العيوب في شخصيته. كما تحدث عن الحسد الذي أصابه بسبب صور جسمه على مواقع التواصل الإجتماعي، ومرضة الخطير في الآونة الأخيرة والعبرة التي خرج منها بسبب هذه المحنة.
حلقة جديدة من برنامج كتاب الشهرة مع النجم كريم فهمي على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.
لمتابعة الحلقة كاملة: