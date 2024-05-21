أول رد من جينيفر لوبيز وبن أفليك على أنباء طلاقهما

ردّ النجمان العالميان جينيفر لوبيز وبن أفليك على شائعات انتهاء قصة الحب بينهما وانفصالهما، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بعد ظهورهما معًا في حدث سينمائي.



ورغم وصول النجمين للعرض السينمائي منفصلين، لكنهما خرجا من مسرح Aero في لوس أنجلوس بكاليفورنيا معًا، وركبا في السيارة نفسها رفقة أبنائهما، إذ وثقت عدسات الباباراتزي ابتسامتهما للكاميرات والمضي معًا.

كما ذكرت التقارير أن بن أفليك التقى زوجته جينيفر لوبيز وطليقته السابقة جينيفر غارنر، في السينما، ما أثار تساؤلات حول حالة علاقة الزوجين، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي لقطة أخرى، ظهر بن أفليك وهو يضع خاتم الزواج مجددا، بينما كان من الملاحظ أن جينيفر لوبيز أيضًا ترتدي خاتمها.