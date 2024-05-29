معلومات جديدة عن خطيب دانا الحلاني آلان سعد.. ماذا يعمل؟

في هذا السياق، نشر موقع "النهار العربي" معلومات جديدة حول الشاب آلان سعد، خطيب دانا، اذ اورد الموقع انه حصل على معلومات تفيد بأن آلان يبلغ من العمر 30 عاما، وهو حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية، لكنه يعمل في مدينة ليماسول القبرصية في قطاع استثمار الأموال والبورصة وتبادل الأسهم، حيث سبق أن التقى بالحلاني، بالإضافة إلى تحدثه بطلاقة أربع لغات هي: العربية والفرنسية والإنكليزية والبرتغالية.