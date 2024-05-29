الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
معلومات جديدة عن خطيب دانا الحلاني آلان سعد.. ماذا يعمل؟
A-
A+

معلومات جديدة عن خطيب دانا الحلاني آلان سعد.. ماذا يعمل؟

فن

2024-05-29 | 11:46
معلومات جديدة عن خطيب دانا الحلاني آلان سعد.. ماذا يعمل؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات جديدة عن خطيب دانا الحلاني آلان سعد.. ماذا يعمل؟

لا يزال خبر خطوبة دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني يتصدر اخبار مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع ظهور معلومات جديدة عن الموضوع.

في هذا السياق، نشر موقع "النهار العربي" معلومات جديدة حول الشاب آلان سعد، خطيب دانا، اذ اورد الموقع انه حصل على معلومات تفيد بأن آلان يبلغ من العمر 30 عاما، وهو حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية، لكنه يعمل في مدينة ليماسول القبرصية في قطاع استثمار الأموال والبورصة وتبادل الأسهم، حيث سبق أن التقى بالحلاني، بالإضافة إلى تحدثه بطلاقة أربع لغات هي: العربية والفرنسية والإنكليزية والبرتغالية.

 

اقرأ ايضا في فن

كارولينا دي اوليفيرا تستذكر والدتها الراحلة وتكشف عن مرضها النفسي : ما بدي حسسك بوجعي
Play
15:00
Play

كارولينا دي اوليفيرا تستذكر والدتها الراحلة وتكشف عن مرضها النفسي : ما بدي حسسك بوجعي

حلقة جديدة من إعترافات مع ريتا تقدمها ريتا حرب على الجديد.

15:00

كارولينا دي اوليفيرا تستذكر والدتها الراحلة وتكشف عن مرضها النفسي : ما بدي حسسك بوجعي

حلقة جديدة من إعترافات مع ريتا تقدمها ريتا حرب على الجديد.

لقطة رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها تحت المطر في باريس وقبلتها تتصدر التريند
Play
11:53
Play

لقطة رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها تحت المطر في باريس وقبلتها تتصدر التريند

انتشر فيديو طريف يجمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وخطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.

11:53

لقطة رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها تحت المطر في باريس وقبلتها تتصدر التريند

انتشر فيديو طريف يجمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وخطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.

نادين نسيب نجيم تحاول التواصل مع شبيهتها: اذا حدا بيعرف اسمها بليز يخبرني
07:27

نادين نسيب نجيم تحاول التواصل مع شبيهتها: اذا حدا بيعرف اسمها بليز يخبرني

ابدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم اهتمامها بالتواصل مع عارضة الازياء نور عفيفي، ضيفة الاعلامية رابعة الزيات في حلقة فوق 18، امس بعدما ابدت نور اهتمامها في التواصل مع نادين اذ يشبهها كثيرون لنادين.

07:27

نادين نسيب نجيم تحاول التواصل مع شبيهتها: اذا حدا بيعرف اسمها بليز يخبرني

ابدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم اهتمامها بالتواصل مع عارضة الازياء نور عفيفي، ضيفة الاعلامية رابعة الزيات في حلقة فوق 18، امس بعدما ابدت نور اهتمامها في التواصل مع نادين اذ يشبهها كثيرون لنادين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024