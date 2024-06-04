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فيديو لـ وسام فارس خلال رقصه مع ابنته في زفافه على سارة أبي كنعان وهذه ردة فعلها
فيديو لـ وسام فارس خلال رقصه مع ابنته في زفافه على سارة أبي كنعان وهذه ردة فعلها
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فيديو لـ وسام فارس خلال رقصه مع ابنته في زفافه على سارة أبي كنعان وهذه ردة فعلها

فن

2024-06-04 | 06:12
فيديو لـ وسام فارس خلال رقصه مع ابنته في زفافه على سارة أبي كنعان وهذه ردة فعلها
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Aljadeed
فيديو لـ وسام فارس خلال رقصه مع ابنته في زفافه على سارة أبي كنعان وهذه ردة فعلها

لا يزال الحديث عن حفل زفاف الفنانة اللبنانيّة سارة ابي كنعان وزوجها الفنان اللبناني وسام فارس مستمراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصةٍ أن الاحتفال كان بحضور عددٍ كبير من نجوم الفن والمشاهير.

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حفل زفاف الثنائي وظهر وسام وهو يحمل ابنته، ويراقصها بطريقة طريفة.
 لكن اللافت أن الثنائي قد اختار تقديم الرقصة الأولى بطريقة مختلفة، فقرّرت سارة أبي كنعان أن ترقص مع والدها، أمّا وسام فارس فرقص مع ابنته ياسمين من زواجه الأول.

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