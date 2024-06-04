فيديو لـ وسام فارس خلال رقصه مع ابنته في زفافه على سارة أبي كنعان وهذه ردة فعلها

لا يزال الحديث عن حفل زفاف الفنانة اللبنانيّة سارة ابي كنعان وزوجها الفنان اللبناني وسام فارس مستمراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصةٍ أن الاحتفال كان بحضور عددٍ كبير من نجوم الفن والمشاهير.